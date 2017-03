‘Topkandidaat’ Barcelona: ‘Ik ben tot de dood verbonden aan dit project’

Jorge Sampaoli geldt volgens de bookmakers en enkele buitenlandse media als voornaamste kandidaat om Luis Enrique na dit seizoen te vervangen bij Barcelona. Volgens de succestrainer van Sevilla is er vooralsnog niets gaande. "Barcelona? Die vraag heeft geen antwoord, want de vraag bestaat niet", geeft Sampaoli aan.

"Ik heb geen idee van wat er allemaal wordt gezegd. Het zou nergens op slaan om in dit stadium van het seizoen al over kanshebbers te praten", verklaart de Argentijn na de 1-0 zege op Athletic Club van donderdag. "Ik ben tot de dood verbonden aan dit sportieve project bij Sevilla." Ook de namen van Ronald Koeman (Everton), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Ernesto Valverde (Athletic Club), Eusebio Sacristán (Real Sociedad) en Laurent Blanc (clubloos) worden genoemd.

Sampaoli, die Chili in 2015 als bondscoach naar de Copa América-eindzege loodste, gaf in januari wel aan ervan te dromen met Lionel Messi samen te werken, als bondscoach of bij een club. "Het zou me fantastisch lijken om trainer van Messi te zijn en hem iedere dag vanaf de zijlijn in actie te zien. Het is een unieke mogelijkheid om de beste speler ter wereld van dichtbij te aanschouwen. Messi is in topvorm. Wie zou hem niet willen trainen?", vroeg Sampaoli zich hardop af.