‘Internazionale maakt werk van zomerse komst Strootman’

Internazionale gaat volgens La Gazzetta dello Sport komende zomer een poging wagen om Kevin Strootman los te weken bij AS Roma. Het contract van de Oranje-international loopt af in de zomer van 2018 en de club uit Milaan denkt dat een transferbedrag van veertig miljoeon euro genoeg moet zijn om de middenvelder in huis te halen.

De Italiaanse sportkrant schrijft dat er ‘intensief contact’ is tussen vertegenwoordigers van de Suning Group, de eigenaren van Inter, en de belangenbehartigers van Strootman. Op deze manier probeert Inter een opening te vinden om in gesprek te gaan over een zomerse transfer. De 27-jarige Strootman kan een contract voor vijf jaar tekenen, ter waarde van vijf miljoen euro per seizoen. Door middel van bonussen kan het bedrag jaarlijks oplopen.

Strootman heeft twee zware jaren achter de rug waarin hij te kampen had met problemen aan zijn knie. Dit seizoen is hij volledig fit en is hij een van de steunpilaren van Roma.