Kritische Willems: ‘Ik wil daar nu niet meer over praten’

Na de verloren topper tegen Feyenoord (2-1) zette Jetro Willems vraagtekens bij de inzet van een aantal medespelers. De vleugelverdediger van PSV wil echter een punt zetten achter die wedstrijd. "Wat geweest is, is geweest", verklaart Willems in het Eindhovens Dagblad. "Ik wil daar nu niet meer over praten."

Ook over zijn kritische noten richting zijn ploeggenoten wil de linksback weinig meer kwijt. "Dat was meer in zijn algemeenheid bedoeld. Ik denk dat we allemaal verantwoordelijk zijn", geeft hij aan. "We zullen alles moeten doen om tot het einde van het seizoen samen een resultaat te halen. Ik benadruk samen, omdat het daar om draait in voetbal."

PSV moet volgens Willems 'mannenvoetbal' gaan spelen. "We zullen echte mannen moeten zijn en moeten door", doceert de back. "We moeten accepteren dat het nu zo is als het is, al is dat niet makkelijk. Je merkt natuurlijk dat er teleurstelling is, maar het is mogelijk om de tweede plek nog te pakken."