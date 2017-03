Torres komt met schrik vrij: ‘We wisten niet of dat geluid zijn nek was’

Fernando Torres is met de schrik vrijgekomen. De aanvaller van Atlético Madrid bracht de nacht door in het ziekenhuis, nadat hij donderdagavond een ogenschijnlijk ernstige hoofdblessure opliep na een botsing met Deportivo La Coruña-middenvelder Álex Bergantiños. Torres werd met een nekbrace afgevoerd, maar de schade lijkt mee te vallen.

Atlético meldt dat er geen letsel aan het licht is gekomen bij de scans van de schedel en nek van Torres. "Bedankt voor alle steunbetuigingen. Het was alleen even schrikken. Ik hoop snel weer terug te zijn", laat Torres na het 1-1 gelijkspel weten vanuit het ziekenhuis. Na de botsing brak zichtbare paniek uit bij de spelers en staf van beide ploegen. De emotionele spelers probeerden de tong van Torres uit zijn keel te halen. De medische staf snelde vervolgens naar de Spanjaard. Het incident vond plaats in de slotfase van de competitiewedstrijd.

"Ik was bezorgd en nerveus, toen ik het zag. We hoorden de klap vanaf de bank. We zagen hoe hij ten val kwam en we waren allemaal bang. We wisten niet of dat geluid Fernando's nek was", verklaarde Diego Simeone op de persconferentie. Antoine Griezmann voegde eraan toe dat iedereen na afloop 'sprakeloos' was in de kleedkamer. "Uiteindelijk boeit het resultaat me niet. Ik wil gewoon weten hoe Fernando eraan toe is. Hopelijk gaat het goed met hem en keert hij gauw terug."