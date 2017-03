Krul: ‘Het intimideren zoals twee jaar geleden werkt nog steeds’

Na een zinderende halve finale in de KNVB Beker was het uiteindelijk AZ dat aan het langste eind trok tegen SC Cambuur. Na veel gemiste kansen, een afgekeurd doelpunt, een rode kaart en een bloedstollende strafschoppenserie, mag de ploeg van John van den Brom zich op 30 april melden in De Kuip tegen Vitesse. De hoofdrolspelers van donderdagavond kijken terug op de wedstrijd.