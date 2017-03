‘We hebben al eens met het hele land voor hem staan juichen’

John van den Brom stond donderdagavond met een lach en trots gevoel de camera van FOX Sports te woord na het bereiken van de finale van de KNVB Beker. SC Cambuur werd uitgeschakeld na strafschoppen, waarbij Tim Krul een heldenrol vervulde.

Na de zware nederlagen in de Europa League tegen Olympique Lyon (1-4 en 7-1) was het donderdagavond eindelijk weer eens feest bij AZ. “Toen stonden we bijna te huilen”, haalde Van den Brom even de herinneringen terug van de dubbele ontmoeting met Lyon. “Als je dan dit kunt neerzetten als team, dat vind ik heel mooi. Die ontlading... een feest in de kleedkamer was het.”

Dat juist Krul een positieve hoofdrol opeiste, deed ook Van den Brom goed. “Dit is een kwaliteit van hem. We hebben al eens met het hele land voor hem staan juichen, dan is het geweldig dat hij het weer waarmaakt”, verwijst de AZ-trainer naar het WK van 2014, toen Krul als invaller twee strafschoppen keerde tegen Costa Rica. De keeper uit Den Haag probeerde de spelers van Cambuur op verschillende manieren uit hun concentratie te halen. “Dat is een spel dat je speelt, de scheidsrechter bepaalt wat hij toelaat. Maar die Haagse bluf kun je aan Tim wel overlaten.”