Barto doodziek na gemiste strafschop: ‘Niks meer over van het hele toernooi’

SC Cambuur was donderdagavond ontzettend dicht bij de finale van de KNVB Beker. Op bezoek bij AZ ging het mis in de strafschoppenserie. Leonard Nienhuis keepte een geweldige wedstrijd, maar het bleek niet genoeg voor een plaats in de finale. Martijn Barto miste uiteindelijk de beslissende strafschop. Het tweetal was na afloop dan ook doodziek van de uitschakeling.