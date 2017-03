Krul dacht terug aan WK 2014: ‘Dit brengt herinneringen terug’

Tim Krul werd donderdagavond de held van Alkmaar door de beslissende strafschop van Martijn Barto te stoppen in de halve finale van de KNVB Beker. AZ bereikte zodoende de finale van het bekertoernooi en bij Krul gingen de gedachten even terug naar het WK van 2014, toen hij eveneens beslissend was in een strafschoppenreeks, toen in het shirt van Oranje.

Waar hij destijds strafschoppen keerde van Bryan Ruiz en Michael Umaña, hield hij donderdag de penalty van Barto tegen. "Dit is een ongelooflijk gevoel. Dit brengt herinneringen terug", zei Krul na afloop tegenover Nusport. De Oranje-international probeerde Barto af te leiden vlak voor zijn pingel. "Ik maakte oogcontact met hem en vertelde dat ik zijn penalty ging stoppen. Dat is alles. Hij wachtte lang, keek naar me, toen dacht ik: ik heb hem.”

Krul kon het succes goed gebruiken. "Ik ben door diepe dalen gegaan, dus dat we nu naar De Kuip mogen om de finale te spelen is geweldig”, aldus Krul, die in twee wedstrijden tegen Olympique Lyon elf keer moest vissen. "We hebben de laatste weken een paar keer een pak slaag gehad. Nu staan we in de finale. Er stond heel veel spanning op. We hebben het gehaald. Geweldig."