Wenger wil ploeggenoot Depay bij vertrek Alexis Sánchez

AC Milan lijkt onder meer Barcelona, Juventus en Liverpool af te gaan troeven. I Rossoneri zijn dicht bij een contractverlening van Mattia De Sciglio, die bij kan tekenen tot 2020 of 2021. (Diverse Italiaanse media)

Het dienstverband van Claude Makélélé bij Swansea City blijft waarschijnlijk niet beperkt tot een half jaar. Hoofdcoach Paul Clement gelooft dat er snel met de assistent-trainer gesproken gaat worden over een nieuw contract. (Sky Sports)

Michael Carrick zien we volgend seizoen wellicht terug in de Chinese competitie. Het contract van de middenvelder loopt deze zomer af bij Manchester United en Carrick staat open voor een overstap naar Oost-Azië. (ESPN)