Sevilla wint en blijft in het spoor van Real Madrid en Barcelona

Sevilla houdt de druk er vol op bij Real Madrid en Barcelona. Donderdagavond werd voor eigen publiek met het kleinste verschil gewonnen van Athletic Club (1-0) en is de achterstand op koploper Barcelona nog maar twee punten.

Het enige doelpunt werd al in de veertiende minuut van de wedstrijd gemaakt en kwam op naam van Vicente Iborra. Hij was attent toen Stevan Jovetic een strafschop onbenut liet. In de rebound werkte Iborra de 1-0 tegen de touwen.

Het duel in Estadio Sánchez Pizjuán verliep in een hoog tempo. Raúl Garcia kreeg de beste kans om Athletic Club op gelijke hoogte te koppen, maar zijn inzet belandde op de paal. De ploeg van Jorge Sampaoli hield stand en mag nog altijd dromen van het kampioenschap.