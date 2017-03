SC Cambuur bukt pas voor AZ na bloedstollende strafschoppenserie

AZ is op 30 april de tegenstander van Vitesse in de finale van de KNVB Beker. Donderdagavond plaatsten de Alkmaarders zich ten koste van SC Cambuur voor de eindstrijd in De Kuip. Gemakkelijk ging dat niet, want er moesten strafschoppen aan te pas komen. In de strafschoppenserie keerde Tim Krul de beslissende penalty.

Op voorhand was AZ de torenhoge favoriet, ondanks de mindere periode waarin de ploeg van trainer John van den Brom zich bevindt. Het vertrouwen heeft een flinke deuk gekregen na de dubbele ontmoeting met Olympique Lyon in de Europa League. De halve finale tegen Cambuur moest hoe dan ook gewonnen worden, maar gemakkelijk ging dat niet. Cambuur hield in het eerste bedrijf relatief eenvoudig stand en wist vanuit de counter zelfs af en toe gevaarlijk te worden. In de tweede helft werd het pas écht gevaarlijk, toen het een open wedstrijd werd.

Fred Friday had voor de thee al een goede mogelijkheid laten liggen, vlak na rust weigerde hij opnieuw AZ op voorsprong te helpen. Mattias Johansson kwam goed door op de rechterflank en gaf voor, maar Friday raakte de bal verkeerd. In de tegenstoot voorkwam Tim Krul de 0-1 met een prachtige redding op een verwoestende uithaal van Jergé Hoefdraad. Een minuut later kwam Friday opnieuw oog in oog te staan met Leonard Nienhuis, maar opnieuw wist hij een grote kans niet te verzilveren. Cambuur kreeg het wat moeilijker naarmate de tweede helft verstreek en AZ nam meer en meer het initiatief. De bezoekers uit Leeuwarden kwamen er voetballend weinig meer uit.

De spelers van Cambuur druipen af.

Het was de thuisploeg die er alles aan deed om te scoren en was er vlak voor tijd via Derrick Luckassen dichtbij, maar ook hij kreeg de bal er niet in. Het duel stevende af op een verlenging, maar daar dacht Stijn Wuytens een stokje voor te steken. Hij kopte raak in de 94e minuut en dacht AZ naar De Kuip te hebben geholpen, maar zijn doelpunt werd op advies van de videoscheidsrechter afgekeurd. Levi Garcia had namelijk een overtreding gemaakt op Nienhuis en die actie leverde Cambuur een vrije trap en daarmee de verlenging op.

In de verlenging was het AZ dat stevig op de deur ramde en de 1-0 hing in de lucht. Cambuur stond met de rug tegen de muur, maar kon altijd rekenen op Nienhuis, die de wedstrijd van zijn leven keepte. De club uit de Jupiler League mikte op een strafschoppenserie en meldde zich amper meer op de helft van AZ. In de tweede helft van de verlenging wist Sander van der Streek namens Cambuur gevaarlijk te worden en Rens van Eijden, met al geel op zak, kon niet anders dan aan de noodrem trekken. De Eredivisionist moest met een man minder verder en bleef desondanks de beste kansen houden. Maar ook na 120 minuten was er niet gescoord en moesten strafschoppen uitwijzen wie de finale zou halen.

In de bloedstollende strafschoppenserie keerde Nienhuis de pingel van Alireza Jahanbakhsh, waarna Robbert Schilder Cambuur op voorsprong kon schieten, maar hij schoot hoog over. Vervolgens was het Johansson die miste namens AZ, hij schoot op de paal. Na een aantal gescoorde strafschoppen was het invaller Jurjan Mannes die namens Cambuur de fout in ging. Uiteindelijk was het Krul die de beslissende strafschop van Barto keerde en zo de held van AZ werd.