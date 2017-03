Wereldgoal Griezmann kan puntverlies Atlético niet voorkomen

De landstitel was inmiddels al een utopie geworden voor Atlético Madrid, maar het elftal van Diego Simeone moet nu ook serieus achterom gaan kijken in LaLiga. Donderdagavond werd er met 1-1 gelijkgespeeld bij Deportivo La Coruña, waardoor de voorsprong op nummer vijf Real Sociedad nog maar één punt bedraagt.

Atlético won dit seizoen in de competitie slechts vijf van zijn twaalf uitwedstrijden en ook in Riazor liepen los Colchoneros al vroeg achter de feiten aan. Na dertien minuten spelen werd José Giménez het leder ontfutseld door Florin Andone, nadat de centrale verdediger onder druk was aangespeeld door Jan Oblak, waarna de aanvaller alleen op de doelman van Atlético af kon: 1-0. Het betekende voor Andone zijn achtste competitietreffer dit seizoen.

Deportivo liet het initiatief na de openingstreffer aan Atlético, maar de bezoekers slaagden er in de eerste helft niet in de Galicische muur te slechten. Ángel Correa was na een individuele actie dicht bij een doelpunt, maar de Argentijn stuitte op landgenoot Germán Lux. Aan de andere kant had Pedro Mosquera op slag van rust de 2-0 op zijn voet, maar de poging van de middenvelder werd onschadelijk gemaakt door Oblak.

Sterspeler Antoine Griezmann was een uur lang in toom gehouden door de defensie van Deportivo, maar de Fransman nam Atlético halverwege het tweede bedrijf alsnog bij de hand. Griezmann ging op een meter of 25 van het doel van Lux een combinatie aan met invaller Yannick Ferreira Carrasco en liet het net vervolgens bollen met een schitterende uithaal: 1-1. Atlético eindigde het duel met tien man, nadat Fernando Torres het veld in de slotfase moest verlaten met een ogenschijnlijk ernstige hoofdblessure. De Spanjaard leek zijn ploeg daarvoor nog aan een zege te helpen, maar zijn schot werd op miraculeuze wijze gepareerd door Lux.