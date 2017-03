Gudelj krijgt in China gezelschap van spits van twaalf miljoen euro

Nemanja Gudelj krijgt bij Tianjin TEDA gezelschap van Ideye Brown, want de club uit China heeft de komst van de aanvaller donderdag aangekondigd. De Nigeriaan is voor naar verluidt twaalf miljoen euro overgenomen van Olympiacos.

De 28-jarige Brown, die in 2007 nog op proef was bij Willem II, heeft een contract tot nieuwjaarsdag 2020 getekend bij de club van trainer Jaime Pacheco. Hij is na onder anderen Gudelj (Ajax), John Obi Mikel (Chelsea) en Yuanyi Li (Guangzhou Evergrande) de dertiende winteraanwinst van Tianjin.

Brown, 27-voudig international, begon zijn loopbaan bij de Ocean Boys in eigen land en kwam daarna bij Neuchatel Xamax, FC Sochaux, Dynamo Kiev, West Bromwich Albion en dus Olympiacos terecht. In dienst van de Grieken maakte hij overigens 28 doelpunten in 65 wedstrijden.