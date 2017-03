De Jong geeft toe: ‘We zijn misschien wat verzadigd'

De nederlaag die PSV zondag leed op bezoek bij koploper Feyenoord (2-1), kwam de Eindhovenaren op flink wat kritiek te staan. Zo verweet technisch manager Marcel Brands het elftal van Phillip Cocu een gebrek aan gretigheid en concludeerde hij dat de verzadigdheid wellicht is toegeslagen na twee achtereenvolgende landstitels. Aanvoerder Luuk de Jong kan zich vinden in de woorden van de beleidsbepaler.

"Ik kan heel goed begrijpen wat Brands bedoelt. We werden afgelopen zondag door Feyenoord afgetroefd", vertelt de spits aan de NOS. PSV kwam in De Kuip na een uur spelen langszij via Gastón Pereiro, nadat Jens Toornstra Feyenoord in de eerste helft op voorsprong had gebracht, maar moest in de slotfase alsnog het onderspit delven. "Als je naar die wedstrijd kijkt, dan zou je kunnen denken dat de honger ontbreekt. Maar in het veld doen we er alles aan om te winnen", verzekert De Jong.

Dat de verzadigdheid mogelijk toeslagen is bij PSV, wordt niet ontkend door De Jong. "Dat is iets wat gewoon niet mag gebeuren, maar misschien is er wel een beetje sprake van", erkent de aanvaller. "Ik snap gezien de resultaten dit seizoen ook wel dat de buitenwereld ons een gebrek aan honger verwijt, maar voor ons voelt dat anders. De gretigheid is bij iedereen in de selectie aanwezig." Door het verlies van afgelopen weekeinde bedraagt de achterstand van PSV op Feyenoord elf punten.