Strootman walgt van Lazio-fans: ‘Ik hoorde de geluiden ook’

AS Roma-middenvelder Kevin Strootman eist dat de Italiaanse voetbalbond actie onderneemt tegen een aantal supporters van Lazio. Deze groep maakte tijdens de bekerwedstrijd tussen de twee Romeinse clubs racistische geluiden richting Roma-verdediger Antonio Rüdiger.

De Duits international kreeg woensdagavond oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd in de heenwedstrijd van de halve finale in de Coppa Italia (2-0). De geluiden stopten nadat werd omgeroepen dat de wedstrijd gestaakt zou worden als de fans op dezelfde manier zoor zouden gaan. “Ik heb de geluiden ook gehoord”, zegt Strootman tegenover RAI. “Zoiets is altijd walgelijk. Rüdiger heeft er niets over gezegd, maar de voetbalbond moet hier zeker op antwoord op geven.”

Strootman leeft mee met zijn ploeggenoot. “We moeten allemaal ons werk doen. Jammer genoeg gebeurt dit af en toe. Maar ik wil wel benadrukken dat het slechts om een aantal fans ging, niet veel.” Lazio is in de afgelopen jaren al vaker bestraft door de UEFA voor racistische spreekkoren. In februari werd een competitiewedstrijd tegen Napoli nog stilgelegd toen Kalidou Koulibaly racistisch bejegend werd.