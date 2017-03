Depay geadviseerd: ‘Aubameyang leek een clown, maar hij kon het maken’

Memphis Depay verliet Manchester United in januari om bij Olympique Lyon zijn carrière nieuw leven in te blazen. Vooralsnog slaagt hij daar behoorlijk in. In zijn eerste zeven competitiewedstrijden was Depay betrokken bij zes doelpunten en afgelopen weekeinde leidde hij les Gones met twee treffers en één assist nog voorbij Metz (5-1). Ronald de Boer meent dat de Oranje-international baat had bij een overtuigende eerste maand in Franse dienst.

"Je hebt een goede start nodig. Als dat je niet lukt, gaan mensen al snel zeuren. Depay is jong en Lyon is een fantastisch team. Hij kan nog steeds wat van zijn carrière maken. Daar heeft hij de kwaliteit voor", laat de analist optekenen in gesprek met 360 Sport. De Boer hoopt dat de 23-jarige buitenspeler zijn uitstekende vorm kan continueren. "Depay kan misschien slimmer zijn op sommige momenten. Als je het verwachtingspatroon niet kunt waarmaken, trek dan niet op een andere manier de aandacht.”

De Boer trekt de parallel met Borussia Dortmund-spits Pierre-Emerick Aubameyang, die ooit in het openbaar verscheen in een blauw pak. "Hij leek wel een clown, maar omdat hij veel scoorde, kon hij dat maken", meent de voormalig speler van onder meer Ajax en Barcelona. "Als je niet presteert, zeggen mensen al snel dat het komt door zo'n pak. Dan ben je volgens hen meer bezig met andere dingen buiten het veld.”