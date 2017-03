Schöne rekent op kampioenschap: ‘Feyenoord komt ook nog naar Amsterdam’

Ajax won zijn laatste zeven wedstrijden in de Eredivisie, maar doordat Feyenoord hetzelfde presteerde, bedraagt de achterstand op de koploper nog altijd vijf punten. Lasse Schöne gelooft ondanks de imposante vorm waarin Feyenoord verkeert nog altijd heilig in het kampioenschap met Ajax.

"We hebben geen invloed op Feyenoord en moeten gewoon onze eigen wedstrijden blijven winnen. Dan komt het goed", stelt de Ajax-middenvelder vol vertrouwen in gesprek met Ajax Life. Begin volgende maand krijgen de Amsterdammers een uitgelezen mogelijkheid om in te lopen op de rivaal, als in de Amsterdam ArenA de titelconcurrent op bezoek komt. "Feyenoord komt ook nog naar Amsterdam. Ze laten heus nog wel wat punten liggen. Komt goed, ik heb er alle vertrouwen in", aldus Schöne.

Ajax versloeg vorige week Heracles Almelo met betrekkelijk ruime cijfers (4-1), maar coach Peter Bosz was na afloop niet te spreken over de eerste helft die zijn ploeg op de mat legde. Schöne onderschrijft die kritiek. "Als je zo slordig voetbalt als wij deden, speel je de andere ploeg in de kaart. Daar wacht een team als Heracles op en plotseling komen ze eruit. Dan moeten wij er achteraan rennen, ik vond ons de eerste helft gewoon niet goed spelen. Die slordigheden moeten eruit, anders maak je het jezelf moeilijk", besluit de Deen.