Huntelaar moet op zoek naar nieuwe werkgever

Als zijn rol bij Manchester United definitief uitgespeeld is, staat Wayne Rooney open voor een terugkeer bij Everton. The Toffees zien de komst van de Engelsman wel zitten. (Daily Mail)

De kans dat zijn aflopende contract verlengd gaat worden door Schalke 04 is bijzonder klein.

(The Independent)

Manchester City verwacht dat een aantal Europese clubs komende zomer een bod gaan uitbrengen op Sergio Agüero. Alleen een bod van recordhoogte zal the Citizens aan het twijfelen brengen. (The Independent)