‘Eigenlijk zou ik Ödegaard als statement niet op moeten stellen’

Het Spaanse medium El Confidencial kwam woensdagmiddag met het bericht dat sc Heerenveen elke keer als het Martin Ödegaard geen speeltijd gunt Real Madrid een boete van 40.000 euro moet betalen en, hoewel de Friezen snel waren met het ontkrachten van het gerucht, dat nieuws ging al snel de hele wereld over. Trainer Jurgen Streppel toonde zich donderdag niet gecharmeerd van de berichtgeving.

“Als je logisch nadenkt kan dit helemaal niet. Als hij vijftig keer niet zou spelen, zou ons dat meer dan twee miljoen euro kosten. Denk je nou werkelijk dat ik mij laat leiden door zo'n afspraak? Er wordt getwijfeld aan mijn integriteit”, liet de trainer van Heerenveen tijdens een perspraatje weten. Ödegaard toont zich tot nu toe tegenover Streppel niet echt onder de indruk van het bericht en de Noor weet hoe het er in Spanje aan toegaat.

“Ik heb er met Martin over gesproken, ik vind het echt ongelooflijk hoe het gaat. Dat slaat helemaal nergens op. Er worden in Spanje dingen gecreëerd. Als hij in de supermarkt met een meisje staat, is hij bij wijze van spreken al getrouwd”, gaat de oefenmeester verder. Uiteindelijk kon Streppel in de aanloop naar het duel met Go Ahead Eagles van vrijdagavond toch nog lachen om de geruchten: “Eigenlijk zou ik hem tegen Go Ahead niét op moeten stellen. Als een statement”, besloot hij met een knipoog.