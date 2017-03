Cristiano Ronaldo scherp tegen Eibar; Messi loopt één op één

Eibar doet er goed aan om aankomend weekend op te passen voor Cristiano Ronaldo: de Portugees was in vijf wedstrijden tegen de club goed voor vijf doelpunten. Lionel Messi kwam tot nu toe dit seizoen tot 36 doelpunten in 36 wedstrijden en zal dat aantal tegen Celta de Vigo willen vergroten.