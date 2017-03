United kan geschiedenis schrijven; mooie prestatie Koeman lonkt

Manchester United kan tegen AFC Bournemouth de geschiedenisboeken ingaan. The Red Devils zijn in het geval van een overwinning de eerste ploeg die zeshonderd wedstrijden in de Premier League weten te winnen. Voor Ronald Koeman lonkt een mooie mijlpaal: als Everton wint van Tottenham Hotspur wordt het puntentotaal van de afgelopen twee seizoenen al geëvenaard.