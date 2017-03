‘United-fans riepen mijn naam en ik dacht op de wc: ‘Ik wil dat dit stopt’’

Gary Neville tekende op aandringen van Sir Alex Ferguson vlak voor het einde van zijn loopbaan een nieuw contract bij Manchester United, maar de rechtsback zou die verbintenis nooit uitdienen. Neville werd op hardhandige wijze geconfronteerd met het feit dat hij als bijna 36-jarige eigenlijk niet meer mee kon in de Premier League en besloot midden in het seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

“Ik stond in de basis tegen Stoke City en West Bromwich Albion en als je het moeilijk hebt tegen gemiddelde tegenstanders, weet je dat je in de problemen zit. Ik heb dat seizoen drie wedstrijden gespeeld waarin het bijna mis ging, uit bij Everton ging het zelfs mis om eerlijk te zijn”, blikt hij terug tegenover The Beautiful Game. “Ik had twee keer rood moeten hebben. Dat is toen ik zei tegen Ferguson: ‘Dit gaat je problemen opleveren, het werkt niet meer. Ik voel me niet goed’. Na de wedstrijd tegen West Brom was ik eigenlijk al gestopt, hoewel ik in de twee maanden daarna nog een paar wedstrijden heb gespeeld. In mijn hoofd was ik er niet meer bij.”

“Ik wist al na twintig minuten dat de wedstrijd tegen Stoke mijn laatste voor United zou zijn. De fans scandeerden mijn naam, maar in de rust zat ik op de wc en dacht ik: ‘Ik wil dat dit ophoudt’”, gaat Neville verder. “Ik kwam nog wel op de club, maar ik deed alsof ik geblesseerd was zodat ik nog wel rond kon hangen en met de jongens kon praten. Ik ging op 2 januari met pensioen, maar het werd pas in februari aangekondigd. Ik schaamde me iedere dag dat zo’n geweldige club iemand had rondlopen die alleen maar een passagier was.”