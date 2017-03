Van den Brom heeft geen spijt: ‘Ben nog altijd heel blij met Tim’

Met grote verwachtingen werd Tim Krul afgelopen winter naar AZ gehaald. De sluitpost maakt in Alkmaar echter een moeizame start door en verkeert nog niet in blakende vorm. Trainer John van den Brom heeft er desondanks geen spijt van dat hij in de winterstop is gewisseld van doelman.

“Ik ben nog altijd heel blij met Tim. Als je puur kijkt naar de goals die we tegen hebben gekregen, is het heel makkelijk om te zeggen: Oké, we hebben er niet goed aan gedaan”, stelt Van den Brom tegenover de NOS. “Aan de andere kant: hij heeft er nu vijf of zes gekeept, waarvan vier topwedstrijden. Als team hebben wij ontzettend veel moeite gehad om daarin resultaat te halen. En Tim is daar gewoon onderdeel van.”

AZ heeft donderdag een uitgelezen kans om de finale van de KNVB beker te bereiken. De Alkmaarders moeten in eigen huis zien af te rekenen met SC Cambuur. “Het doel is bekend. We spelen thuis. Tegen Cambuur. Alle respect voor de tegenstander. We hebben een aantal wedstrijden van ze bekeken en een heel goed beeld van ze gekregen”, zegt de oefenmeester van AZ. “Wij zijn het aan onze stand verplicht - niets meer en niets minder - om die finale daadwerkelijk te gaan halen. En daarmee kun je - want zo werkt het ook in het voetbal - hetgeen wat er tegen Lyon gebeurd is, makkelijker uitwissen.”