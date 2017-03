Toptalent wees Klopp af: ‘Heb toen verteld dat ik naar Dortmund zou gaan’

Ousmane Dembélé maakte afgelopen zomer de overstap van Stade Rennes naar Borussia Dortmund. De toekomst van de Fransman had echter ook in de Premier League kunnen liggen, want hij sprak met zowel Liverpool als met Leicester City. Hij was echter vastbesloten om in Dortmund te tekenen.

“Ik had een afspraak met Jürgen Klopp in Parijs, maar ik heb hem toen verteld dat ik mijn keuze al had gemaakt. Ik zou bij Dortmund tekenen. Ik heb Leicester-manager Claudio Ranieri hetzelfde verteld”, herinnert Dembélé zich tegenover FourFourTwo. Overigens zou Klopp de negentienjarige aanvaller nog altijd in de gaten houden.

Ook ploeggenoot Christian Pulisic kan rekenen op interesse van Liverpool. “Ik heb veel respect voor Klopp en ik ken hem goed. Hij was erg hartelijk voor me bij Dortmund, maar ik heb eigenlijk nooit nagedacht over een transfer naar Liverpool”, zegt de achttienjarige Amerikaan.