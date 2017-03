‘Ik sta nog een jaar onder contract bij PSV, ik ga kijken wat goed is’

PSV lijkt dit seizoen op de winst van de Johan Cruijff Schaal na af te gaan sluiten zonder prijzen na de nederlaag tegen Feyenoord van afgelopen weekend. De Eindhovenaren verloren in De Kuip met 2-1 van koploper Feyenoord en dat leidde na afloop tot kritiek van technisch directeur Marcel Brands, die de honger naar een nieuwe landstitel in de groep mist.

Andrés Guardado kan zich echter niet vinden in de woorden van de bestuurder: “Het is de mening van Brands. En zo voel ik dat niet. Het team wil spelen voor de titel. Nu gaat het een keer minder. Dat is normaal”, vertelt hij in gesprek met de NOS. Volgens de Mexicaan moet er dan ook niet te hard ingegrepen worden: “Je kan van alles veranderen, maar dat is niet goed. Je moet de boel niet drastisch veranderen. Natuurlijk is kampioen worden nog steeds speciaal. Kijk naar Real Madrid en Barcelona. Die willen ook meer winnen.”

Of Guardado zelf volgend seizoen nog van de partij is in het Philips Stadion, durft hij niet met honderd procent zekerheid te zeggen: “Ik heb nog een contract voor een jaar. Ik denk er nog niet over na. Ik voel me goed hier en dat is belangrijk. Ik moet kijken wat er interessant is voor mijn carrière.”