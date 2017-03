Koeman heeft vervanger voor Stekelenburg op het oog

Ondanks dat Chelsea er in slaagde om Victor Moses langer aan zich te binden, gaat de club op zoek naar een nieuwe buitenspeler. Manager Antonio Conte wil meerdere opties hebben op de flanken. (Daily Telegraph)

Everton wil zich in de zomer versterken met Sunderland-doelman Jordan Pickford.

De contractbesprekingen tussen Napoli en Lorenzo Insigne blijven moeizaam verlopen en Jürgen Klopp houdt de situatie nauwlettend in de gaten. De oefenmeester wil de Italiaan graag naar Liverpool halen. (Calciomercato)