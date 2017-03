Ajax-talent wekt belangstelling: ‘Zaakwaarnemers weten me te vinden’

Matthijs de Ligt maakt op zeventienjarige leeftijd regelmatig zijn opwachting in de hoofdmacht van Ajax en het talent maakt een solide indruk in de Amsterdamse defensie. Dat levert hem de nodige belangstelling uit het buitenland op en voor De Ligt zelf is al die aandacht wel even wennen.

“Zaakwaarnemers weten me te vinden. Zelfs via Facebook word ik benaderd. Vooral na een internationaal toernooi in Frankrijk”, vertelt hij 1900. “Als je jong bent, denk je eerst van: ‘Leuk, al die aandacht’. Het doet toch wat met je. Ook al wil je dat soms niet. Ik krijg nog steeds wel eens telefoontjes. Vooral uit het buitenland.”

Barry Hulshoff voorziet de jonge verdediger van adviezen en hij weet nog dat het er in de tijd dat hij bij Ajax speelde heel anders aan toe ging: “Ik deed mijn eerste interview op mijn negentiende toen ik tegen Feyenoord moest spelen. In de Voetbal International. Ik denk dat Matthijs inmiddels al 360 interviews heeft gegeven”, sluit hij af met een glimlach.