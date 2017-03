‘Mourinho zei: ‘Weet je wat Mesut, waarom begin je niet te huilen?’’

José Mourinho en Mesut Özil werkten drie jaar samen bij Real Madrid, totdat de spelmaker in de zomer van 2013 naar Arsenal transfereerde en Mourinho zelf vertrok bij de Koninklijke en terugkeerde naar Chelsea. De twee, die elkaar nu regelmatig tegenkomen in de Premier League, konden in hun tijd in het Santiago Bernabéu niet altijd even goed met elkaar door één deur, zo blijkt uit Özils boek Die Magie des Spiels.

“Mourinho schreeuwde naar me: ‘Denk je dat twee mooie passes genoeg zijn? Je denkt zeker dat je te goed bent om een duel aan te gaan. Je denkt dat je zo goed bent dat je op vijftig procent kunt spelen. Weet je hoe het eruit ziet om een duel aan te gaan? Ik zal het je laten zien’”, blikt Özil terug op een wedstrijd van Real waarin hij en de huidige trainer van Manchester United het in de rust met elkaar aan de stok kregen.

“Ik ging door het lint en schreeuwde tegen hem dat hij dan maar zelf het veld op moest gaan, ik trok m’n shirt uit en smeet het voor zijn voeten. Ik zei hem dat hij het maar aan moest doen en moest gaan spelen. Mourinho lachte alleen maar en reageerden: ‘Geef je het nu al op? Je bent echt een lafaard.’”

“’Wat wil je doen? Onder de warme douche stappen om je haar te wassen? Wil je alleen zijn? Of wil je liever je ploeggenoten, de fans en mij laten zien wat je kan? Weet je wat Mesut, waarom begin je niet gewoon te huilen? Je bent een aansteller, stap maar onder de douche. We hebben je niet nodig’. Ik pakte mijn handdoek en liep hem voorbij richting de douches zonder iets te zeggen. Ik heb later mijn excuses aangeboden tegenover aanvoerder Sergio Ramos en de rest van het team”, sluit Özil af.

José Mourinho en Mesut Özil kregen het regelmatig met elkaar aan de stok