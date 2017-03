‘Handhaven en dan een transfer naar een Turkse of Nederlands topclub’

Met vier doelpunten en acht assists behoort Deniz Türüc tot de meeste waardevolle spelers van de Turkse Süper Lig. De middenvelder ruilde anderhalf jaar geleden Go Ahead Eagles in voor Kayserispor en heeft inmiddels de interesse getrokken van grote clubs. Türüc zet in op een stap naar de Turkse of Nederlandse top.

“Ik ben in de picture. Er wordt veel over me geschreven en er is interesse van grote clubs. Ik ben nu ook klaar voor een topclub. Qua rendement behoor ik in elk geval bij de beste spelers in Turkije”, zegt Türüc in gesprek met Voetbal International. “Nu moet ik het straks op topniveau laten zien. Maar op dit moment denk ik er nog niet heel veel aan. Alles moet wijken voor handhaving en wellicht een mooie stunt in het bekertoernooi. Eerst nog twaalf finales in de competitie spelen en dan een transfer naar een Turkse of Nederlandse topclub maken.”

Türüc koos anderhalf jaar geleden bewust voor een stap naar Turkije. “De Turkse competitie is prachtig. Heel anders dan de Eredivisie, het is heel hard en zwaar. Elke wedstrijd is een gevecht. En als je dan elke week speelt als talent dan ontwikkel je jezelf sneller”, stelt de middenvelder. “Dit is daarom een zorgvuldig gekozen stap en geen toeval. In Turkije spelen ook heel veel goede voetballers. Het is voor mij fantastisch dat ik tegen kwalitatieve topspelers als Sneijder, Van Persie en Lens speel. Daar word ik sterker van.”