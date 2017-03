‘Feyenoord heeft nu de honger die wij hadden na zes jaar zonder titel’

PSV moest afgelopen zondag van Feyenoord winnen om zicht te houden op titelprolongatie, maar na de 2-1 nederlaag in De Kuip zijn de Eindhovenaren zo goed als uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap. Trainer Phillip Cocu merkte eerder al op dat het moeilijk is om een spelersgroep meerdere seizoenen op rij scherp en gretig te houden en hij krijgt bijval van algemeen directeur Toon Gerbrands.

“Je ziet nu hoe lastig het is om na twee landstitels op rij gretig te blijven. Het gaat niet eens om grote veranderingen. Het zakt niet van honderd procent naar veertig, maar vijf procent minder is al veel. Bij Feyenoord heeft iedereen de honger, die wij in 2015 hadden na zes jaar zonder landstitel”, vertelt hij in gesprek met de Volkskrant.

Gerbrands haalt de confrontatie tussen PSV en Feyenoord uit zijn eerste seizoen bij de club aan als een spiegelbeeld van afgelopen zondag, toen de Eindhovenaren juist scherp en verbeten waren. Hij pleit echter ook voor wat perspectief: “Ik ben geen werelddirecteur als we kampioen zijn, ik ben niet ineens heel slecht als we derde staan. Het gaat nu om perspectief creëren. We hebben nog dertig punten te winnen.”