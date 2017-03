Depay past zich moeiteloos aan in Frankrijk: ‘Zijn integratie verloopt perfect’

Memphis Depay begint steeds meer zijn draai te vinden bij Olympique Lyon. De van Manchester United overgekomen aanvaller speelde afgelopen weekeinde een belangrijke rol in het met 5-0 gewonnen duel tegen FC Metz. Volgens trainer Bruno Génésio past Depay zich buiten het veld ook steeds beter aan.

“Zijn integratie verloopt op dit moment perfect. Memphis is iemand die op anderen afstapt, hij is niet verlegen”, zegt de Franse oefenmeester op de website van Olympique Lyon. “We zien elke dag vooruitgang en ook tijdens de wedstrijden. En hij begint al wat woordjes in het Frans te zeggen. Hij worstelt alleen nog wat met zijn huisvesting, maar ik hoop dat dat niet te lang meer zal duren.”

Sinds zijn komst naar Frankrijk speelde Depay tot nu toe acht wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en evenzoveel assists afleverde. Overigens krijgt de Nederlander komende weken wel te maken met een extra concurrent. Génésio kan weer beschikken over de van een blessure herstelde Mathieu Valbuena. “Hij kan op drie verschillende posities spelen: rechts, links en als aanvallende middenvelder. Dat biedt mij mogelijkheden, afhankelijk van het systeem dat we kiezen.”