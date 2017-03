‘Afgezien van het klimaat ben ik blij dat ik het Ajax-shirt mag dragen’

David Neres arriveerde onlangs een aantal weken nadat Ajax hem voor minimaal twaalf miljoen euro overnam van São Paulo in Amsterdam en afgelopen weekend volgde zijn officiële debuut tegen Heracles Almelo. Voor de negentienjarige Braziliaan staan zijn eerste weken in Nederland vooral in het teken van aanpassen.

“Sinds enkele weken woon ik in Amsterdam. Dat voelt momenteel nog een beetje onwennig en een beetje eenzaam. Ik zit in de aanpassingsfase, maar daar kom ik wel doorheen”, vertelt hij op de officiële website van zijn club. “Ajax is een grote club. Heel professioneel ook. Wat me meteen opviel, is dat het publiek heel fijn en warm is. Het weer daarentegen is iets minder aangenaam. Ik moet echt wennen aan de kou. Afgezien van het klimaat ben ik heel erg blij dat ik sinds een paar weken in het Ajax-shirt mag rondlopen.”

Neres noemt zichzelf een echt familiemens die heel hecht is met zijn ouders, drie zussen en broer. De buitenspeler groeide op in een buitenwijk van São Paulo en houdt zich voorlopig in zijn vrije tijd vooral bezig met gamen en slapen. Over zijn persoonlijkheid is hij duidelijk: “Ik ben toegewijd en doelgericht, maar ik kan soms ook verstrooid en wat dromerig zijn. Ik heb in het verleden wel eens op mijn donder gehad omdat ik niet bij de les was.”