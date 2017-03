Bale biedt excuses aan voor rode kaart: ‘Maar het was volgens mij niet terecht’

Gareth Bale ontving woensdag zijn eerste rode kaart in het shirt van Real Madrid. Mede daardoor bleven de Koninklijken steken op een 3-3 gelijkspel tegen Las Palmas, waardoor de Spaanse titelstrijd weer helemaal open ligt. Bale bood na afloop zijn excuses aan, maar vond dat hij onterecht van het veld werd gestuurd.

“Volgens mij was het niet terecht. Ik kreeg geel voor die overtreding, werd daarna geduwd en duwde alleen maar terug”, zegt de aanvaller op de website van Real Madrid. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan het team en de fans. Van deze fout moet ik leren. We krijgen dit weekend een lastige wedstrijd tegen Eibar en moeten daarna naar Napoli voor de Champions League. Iedere wedstrijd moeten we ervoor blijven vechten.”

Door de remise is Real Madrid de koppositie voorlopig kwijt aan Barcelona, dat wel een wedstrijd meer speelde. “We moeten ervoor vechten. Het zal tot het einde lastig worden, dat heb ik eerder gezegd en daar blijf ik bij”, stelt trainer Zinédine Zidane. “De titelstrijd ligt weer open, wij staan niet meer bovenaan. We zullen het gevecht niet opgeven, het is een marathon en geen sprint.”