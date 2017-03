Rode Duivel strijkt neer in Congo: ‘Ik wil terugkeren als international’

Anthony Vanden Borre bereikte maandag met Anderlecht een akkoord over de ontbinding van zijn contract. Het betekent echter niet dat de 28-voudig Belgisch international stopt met voetballen. De verdediger maakt wel een opvallende keuze en gaat aan de slag bij het Congolese TP Mazembe.

Overigens keert Vanden Borre daarmee terug in zijn geboorteland. Hij werd geboren in het Congolese Likasi, maar groeide op in België. “Ik heb er altijd van gedroomd om voor Mazembe te spelen. Het is het land van mijn moeder. Ik wil de mensen van TP Mazembe bedanken en ook Anderlecht, dat zich correct opstelde in dit dossier. Dit is een keuze van het hart”, laat Vanden Borre weten op een persconferentie.

De verdediger speelde eerder voor onder meer Fiorentina, Genoa, Racing Genk en Montpellier. Tijdens zijn laatste periode bij Anderlecht kwam Vanden Borre nauwelijks meer in actie. “Het klopt niet dat ik het voetbal beu was. Ik was mentaal moe. Het voetbal ben ik niet beu, wel sommige dingen ervan”, stelt Vanden Borre, die nog steeds ambitieus is. “Ik ga niet naar Congo om te slapen, ik wil er prijzen winnen. Mazembe is een grote club. Ik wil terugkeren als international.”