‘Ajax heeft enorme talenten, Nederland hoort over vijf jaar bij de top’

Ajax maakte halverwege de jaren ’90 furore met een talentvolle selectie met spelers die voor een groot deel de 25 waren gepasseerd. Ronald de Boer was een van de sterkhouders van de ploeg die toen onder meer als laatste Nederlandse club de Champions League won. Tegenwoordig hebben clubs uit de Eredivisie echter weinig meer in te brengen in Europa en de voormalige middenvelder, die tegenwoordig als analyticus werkt, heeft wel een idee hoe dat komt.

“Toen ik bij Ajax speelde was ik met 24 of 25 nog steeds een van de jongsten. Dat is een mooie leeftijd, maar het gemiddelde ligt nu rond de twintig. Die jongens kunnen het nog niet aan, ze zijn veel te jong. Ze zijn getalenteerd, maar als je met de grote jongen mee wil doen, moet de gemiddelde leeftijd tussen de 25 en 28 liggen”, vertelt hij in gesprek met Sport 360. “Christian Eriksen doet het nu erg goed bij Tottenham Hotspur, hij was 23 toen hij vertrok bij Ajax.”

“Datzelfde geldt voor Daley Blind. Maar als ze het goed doen in Nederland, zijn ze vertrokken. Dat zal blijven gebeuren, je kan zo geen team opbouwen en dat is een probleem”, gaat De Boer verder. “Het is een generatieding, generaties komen en gaan. In de jaren ’80 hadden we eerste geen goede generatie en toen kwam ineens Marco van Basten.”

“Er zullen altijd gaten zijn. Geloof me, ik heb het talent gezien. Bij Ajax lopen er echt toptalenten rond. Het gaat natuurlijk om talenten, je weet nooit hoe die zich zullen ontwikkelen, maar ik denk dat er over vijf of zes jaar een geweldige generatie staat. Als zij 25 of 26 zijn, denk ik dat we weer bij de top horen. We hebben een klein land met zeventien miljoen mensen, dus je moet de pieken en dalen accepteren. Abdelhak Nouri, Frenkie de Jong, Kenny Tete, ik weet zeker dat zij indruk gaan maken.”

Ronald de Boer heeft hoge verwachtingen van onder meer Abdelhak Nouri