Wenger genoemd bij Barcelona: ‘Ik kijk niet naar vacatures bij andere clubs’

Luis Enrique maakte woensdag bekend dat hij Barcelona aan het einde van het seizoen gaat verlaten. Arsène Wenger wordt genoemd als één van de mogelijke nieuwe trainers van de Catalanen. De Fransman heeft nog altijd niet besloten of hij zijn aflopende contract in Londen gaat verlengen.

Wenger ontkent voorlopig echter dat hij met een andere club bezig is. “Mijn voorkeur om bij Arsenal is nog altijd hetzelfde en zal zo blijven. Ik kijk niet naar vacatures bij andere clubs”, zegt de Franse oefenmeester op een persconferentie. Een club uit China zou Wenger een jaarsalaris van 36 miljoen hebben geboden. “Deze persconferentie gaat over de wedstrijd tegen Liverpool, niet over mijn toekomst of wat voor aanbiedingen ik heb gehad.”

Toch blijft het voorlopig onduidelijk waar de toekomst van Wenger ligt. “Ik heb de afgelopen twintig jaar meerdere mogelijkheden gehad om te vertrekken. Volgens mij hoef ik je niet te overtuigen dat mijn voorkeur altijd bij Arsenal heeft gelegen. Ik ben nu objectief genoeg om de juiste beslissing voor mezelf en de club te maken. De club kan ook zijn beslissing nemen en als ze dat doen, zal ik dat respecteren.”