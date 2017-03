Feyenoord op titelkoers: ‘Maar laten we alsjeblieft rustig aan doen'

Afgelopen weken springen de prestaties van Jens Toornstra in het oog. De middenvelder speelde Dirk Kuyt uit de basis en zorgde afgelopen zondag in het duel tegen PSV voor de openingstreffer. De Rotterdammers liggen nog altijd op titelkoers, maar volgens Toornstra is Feyenoord er nog lang niet.

“We waren in alle linies beter dan PSV. Maar laten we alsjeblieft nog rustig aan doen. Zondag wacht Sparta en ook die partij moeten we echt winnen. Dat is ook echt de gedachte in de spelersgroep. We hebben een keiharde tik uitgedeeld aan PSV, maar we zijn er nog niet”, zegt Toornstra in gesprek met het Algemeen Dagblad. Vorig seizoen deed Feyenoord tot de winter ook mee om het kampioenschap, maar na zeven nederlagen moest het pas op de plaats maken. “Daar hebben we geleerd dat je uit het niets alles zomaar kan weggeven.”

“Het valt nu wel allemaal onze kant op. Maar eerlijk is eerlijk: tegen PSV hebben wij natuurlijk ook voldoende mogelijkheden gecreëerd om al vóór dat moment met Jan-Arie van der Heijden, Jeroen Zoet en de doellijntechnologie op 2-1 te komen”, gaat Toornstra verder. Hij hield Dirk Kuyt afgelopen zondag uit de basiself, maar Kuyt deed wel mee aan de warming-up. “Niks bijzonders, er doet altijd één extra speler mee met de basisploeg voor het positiespelletje dat gespeeld moet worden. Tonny Vilhena deed dat vorig seizoen en ik heb het zelf ook weleens gedaan. Valt het blijkbaar alleen op als Kuyt dat doet? Bij de mensen misschien, maar niet bij ons, hoor.”