Robben wilde vriend helpen: ‘Ik was te laat, hij verdient dit niet’

De terugkeer van Holger Badstuber in de Allianz Arena liep uit op een anticlimax. De aan Schalke 04 verhuurde verdediger kreeg in vier minuten twee gele kaarten en kon het veld verlaten. Arjen Robben probeerde nog te voorkomen dat de scheidsrechter de tweede gele prent zou trekken, maar was daarvoor te laat.

“Ik was te laat. Ik heb de scheidsrechter nog gevraagd: Moet je werkelijk een gele kaart geven?. Ogenschijnlijk was het te veel van het goede”, zegt Robben in de Duitse media. “Ik vind het echt jammer voor hem, omdat hij dit in eigen stadion niet verdient. Hij is een goede vriend van mij.”

Overigens was de wedstrijd op dat moment al gespeeld. In de eerste helft liep Bayern München al uit naar een 3-0 voorsprong en die kwam in het restant van de wedstrijd niet in gevaar. “In de rust hebben we gezegd dat we verder moesten gaan, omdat het de kwartfinale is. Ze zouden misschien nog alles geven om een snelle goal te maken. Maar dan merk je toch dat het tempo eruit gaat. Dat is ook normaal, we hebben een vol programma.”