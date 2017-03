Barcelona komt pas in juli met nieuws: ‘We gaan voor een super coach’

Luis Enrique maakte woensdag bekend dat hij volgend seizoen niet meer de trainer van Barcelona zal zijn. De speculaties over zijn opvolging zijn direct in alle hevigheid losgebarsten. Voorzitter Josep Bartomeu stelt de fans gerust en zegt dat de club volgend seizoen een ‘super coach’ zal hebben.

“We zullen deze zomer een super coach binnenhalen. Tot 30 juni blijven we discreet, kalm en normaal werken. Daarna maken we bekend wie het wordt, op 1 juli stellen we de nieuwe trainer aan en nu focussen we ons op het winnen van prijzen”, zegt Bartomeu tegen Barca TV.

Bartomeu vindt het jammer dat Luis Enrique vertrekt bij Barcelona. “We zijn blij met het werk dat hij tot nu toe heeft verricht, maar accepteren zijn beslissing en hopen dat hij het seizoen zo goed mogelijk afmaakt. Hij heeft het de spelers na de wedstrijd verteld en iedereen is teleurgesteld, omdat hij ons veel succes gebracht heeft. Zijn visie is belangrijk en zal bij de club blijven.”