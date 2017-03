Ibrahimovic verrast United-fans met contractnieuws

Radja Nainggolan scoorde afgelopen weekend nog twee keer tegen Internazionale en die club zou weleens zijn nieuwe werkgever kunnen worden. I Nerazzurri willen zich in de zomer opnieuw melden bij AS Roma. (Diverse Italiaanse media)

De duur van het dienstverband van Nampalys Mendy bij Leicester City blijft waarschijnlijk beperkt tot slechts één jaar. De middenvelder lijkt in de zomer weer terug te keren naar de Ligue 1. (Le 10 Sport)

Omdat de Zweed het naar zijn zin heeft in Engeland, valt niet uit te sluiten dat hij de verbintenis met twee jaar verlengt.

Juventus is niet de enige topclub met een oogje op Leon Goretzka. Ook Bayern München heeft zijn zinnen gezet op de komst van de middenvelder van Schalke 04. (TZ)

Kévin Malcuit lijkt op weg naar West Ham United, maar Manchester United denkt erover na om daar een stokje voor te steken. De verdediger van Saint-Étienne wordt uitgebreid gescout door the Red Devils . (Manchester Evening News)