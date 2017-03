‘PSV wil binnen een maand antwoord van Van Bommel en Van Nistelrooij’

PSV hoopt Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooy hoe dan ook te strikken als trainers voor de bovenbouw. Wanneer zij besluiten komend seizoen niet aan de slag te gaan als jeugdtrainers, dan krijgen zij volgens het Eindhovens Dagblad een jaar later vermoedelijk opnieuw de kans. Technisch manager Marcel Brands wil de bezetting van de trainersstaf voor komend seizoen eind deze maand rond hebben.

Voor die tijd moeten Van Bommel en Van Nistelrooij antwoord hebben gegeven op de vraag of zij aan de slag willen gaan als trainer van de B1 of A1. Momenteel zijn de twee oud-internationals verbonden aan de club als individueel trainer in de jeugdopleiding.

Voor de functie van trainer van Jong PSV zoekt Brands verder. "We hebben op dit moment niemand in huis voor die positie. Het moet iemand zijn die enorm goed kan schakelen met Phillip Cocu en ook kan accepteren dat hij dienend is aan het eerste elftal en daarom soms spelers moet afstaan.”