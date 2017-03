Hiddink bedankt voor rol bij PSV: ‘Voel me er nog te jong voor’

PSV hoeft niet aan te kloppen bij Guus Hiddink voor de functie van voetbalcommissaris. De club uit Eindhoven is al sinds 1 juli op zoek naar een nieuwe toezichthouder voor de raad van commissarissen na het vertrek van Hans van Breukelen, die op zijn beurt technisch directeur van de KNVB werd. “Ik voel me er nog te jong voor”, vertelde Hiddink woensdag.

De zeventigjarige Hiddink wordt bij PSV gezien als droomkandidaat, maar hij heeft liever een actieve rol binnen een club. Voor een formele rol is het voor hem nog te vroeg. Desondanks is Hiddink wel al informeel betrokken bij PSV en voert hij incidenteel overleg met verschillende functionarissen. "Maar dat is niet zoals in 2014", aldus Hiddink in het Eindhovens Dagblad. Destijds verkeerde de club in crisis en werd de Varssevelder aangesteld als adviseur.

Voor PSV gaat de zoektocht verder. Jan Albers, voorzitter van de raad van commissarissen, gaf in een eerder stadium al aan dat de club er veel moeite mee heeft om een geschikte kandidaat te vinden.