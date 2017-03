Van den Brom: ‘Jullie zijn in Nederland ontzettend verwend, wen er maar aan’

AZ trainde op weg naar de halve finale van de KNVB Beker drie keer achter gesloten deuren. Trainer John van den Brom is van plan om dit in de toekomst vaker te gaan doen. “Het was héérlijk om de hele week geen journalisten te zien”, aldus de coach van de Alkmaarders.

Waar normaliter een handvol journalisten en supporters de trainingen bijwonen, waren de hekken nu gesloten. Een experiment wilde Van den Brom het niet noemen. ?”Nee, ik heb het wel vaker gedaan”, legt hij uit in De Telegraaf. “Anderen hebben er vaak meer moeite mee dan de mensen waar het echt om gaat. Geloof mij dat jullie in Nederland ontzettend verwend zijn als het gaat om open trainingen. In het buitenland mag je blij zijn als je één keer per week op het trainingsveld wordt toegelaten. Voor anderen lijkt het misschien gek, omdat ik het normaal nooit doe. Maar wen er maar aan, zou ik zeggen. Ga er maar van uit dat het vaker gaat voorkomen als dit goed uitpakt.”

De besloten trainingen komen na de vernedering van AZ in de Europa League tegen Olympique Lyon (7-1) en het gelijkspel tegen PEC Zwolle (1-1). “Het gaat niet om mij, maar ook om wat de spelers voelen. Die vonden het wel lekker rustig zo”, vervolgt Van den Brom. “Op deze manier komt ook niet alles wat we doen meteen in de media terecht en dat vond ik vooral nu belangrijk. Cambuur heeft een manier van spelen die we niet heel veel tegenkomen in onze eigen competitie. Zowel in de theorie als praktijk heb ik mijn jongens daar goed op kunnen voorbereiden.”