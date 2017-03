Breuer na missen ‘unieke kans’: ‘Dit is natuurlijk niet heel gebruikelijk’

Sparta Rotterdam schakelde PSV uit in de vorige ronde van de KNVB Beker, maar in de halve finale ging het mis tegen Vitesse (1-2). Michel Breuer en Paco van Moorsel hadden het graag anders gezien. Voor routinier Breuer was het wellicht de laatste mogelijkheid om de finale te bereiken.