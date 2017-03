Koeman en De Boer niet kansloos voor Barça: ‘Dat spreekt in hun voordeel’

Nu Luis Enrique zijn vertrek bij Barcelona heeft aangekondigd, beginnen de speculaties over wie zijn opvolger moet worden. Ronald Koeman wordt genoemd in de wandelgangen, maar zijn naam zou niet bovenaan het wensenlijstje van de Catalanen prijken. Ook de naam van Frank de Boer valt, maar zijn naam zou nog onder die van Koeman staan.

"Ze willen qua spelopvatting puur offensief voetbal spelen, dat heeft Koeman nooit laten zien bij de clubs die hij trainde”, vertelt sportjournalist Edwin Winkels in gesprek met de NOS. De Boer lijkt een minder grote kandidaat. "Hij speelt offensiever voetbal, maar hij heeft minder naam gemaakt in Spanje.”

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli lijkt topkandidaat om de taken van Luis Enrique over te nemen. "Maar hij is geen man van Barcelona, terwijl ze dat wel zoeken de laatste jaren. Dat spreekt in het voordeel van Koeman en De Boer." Andere trainers die worden genoemd zijn Ernesto Valverde (Athletic Club), Eusebio Sacristán (Real Sociedad) en Laurent Blanc (ex-PSG).