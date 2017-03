Kashia: ‘Ik ben nog steeds duizelig van die trap tegen mijn hoofd!’

Vitesse bereikte woensdagavond de finale van de KNVB Beker ten koste van Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel won de ploeg van trainer Henk Fraser met 2-1 en treedt het op 30 april aan in de bekerfinale in De Kuip tegen AZ of SC Cambuur. Guram Kashia, Lewis Baker en Milot Rashica hopen dan geschiedenis te schrijven met de club uit Arnhem.