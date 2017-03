Guardiola baalt van vertrek Luis Enrique: ‘Hij is de perfecte trainer’

Luis Enrique maakte woensdagavond na de 6-1 overwinning op Sporting Gijón bekend dat hij na dit seizoen vertrekt als trainer van Barcelona. De Spaanse trainer heeft besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Josep Guardiola vindt het jammer dat zijn voormalig ploeggenoot vertrekt uit Camp Nou, daar hij van mening is dat Luis Enrique de ‘perfecte trainer’ is voor de Catalanen.

De huidig coach van Barça is bezig aan zijn derde en laatste seizoen. Hij won vele prijzen, maar houdt het nu dus voor gezien. “Als fan van Barcelona ben ik erg verdrietig, want we gaan de perfecte trainer voor de club missen”, zei Guardiola tegenover diverse Engelse media na de 5-1 overwinning op Huddersfield in de FA Cup.

“In drie jaar tijd hebben ze ongelofelijk voetbal gespeeld”, vervolgde Guardiola. “Ze zijn het beste team ter wereld. Bedankt voor alles wat je hebt gedaan in die drie jaar bij mijn club.” Sevilla-trainer Jorge Sampaoli lijkt de topfavoriet om Luis Enrique op te volgen, terwijl ook Ronald Koeman en Mauricio Pochettino genoemd worden.