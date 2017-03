De Vrij en Hoedt hebben met Lazio beste kaarten voor Coppa Italia-finale

Lazio heeft in Stadio Olimpico een grote stap gezet in de richting van de Italiaanse bekerfinale. In de verhitte stadsderby tegen aartsrivaal AS Roma won de ploeg van trainer Simone Inzaghi de heenwedstrijd met 2-0.

Lazio, waar Stefan de Vrij vanuit de basis startte en Wesley Hoedt op de bank zat, kwam vroeg in de wedstrijd goed weg toen Edin Dzeko een grote kans liet liggen. Aan de andere kant was het na een half uur spelen Sergej Milinkovic-Savic die de 1-0 op het scorebord zette op aangeven van Felipe Anderson. Roma, met Kevin Strootman op het veld, ging op jacht naar de gelijkmaker, maar moest met de slotfase in zicht de 2-0 slikken.

Het was Ciro Immobile die een niet te missen kans niet onbenut liet. Een voorzet vanaf de rechterflank van Baldé Keita liep hij over de lijn. Zodoende heeft Lazio de finale in zicht. De return staat over een maand op het programma en wanneer deze wordt overleefd, wacht Napoli of Juventus in de finale.