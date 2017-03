Bekersensatie Lewis Baker schiet Vitesse na 27 jaar naar finale

Voor het eerst sinds 1990 is Vitesse doorgedrongen tot de finale van de KNVB Beker. Het team van Henk Fraser rekende woensdagavond dankzij een dubbelslag van Lewis Baker af met Sparta Rotterdam: 1-2. Baker was dit seizoen goed voor vijf doelpunten in het bekertoernooi en is daarmee topscorer. In de finale van 30 april wordt AZ of SC Cambuur de tegenstander.

Baker sloeg voor het eerst toe na twaalf minuten en dat was een van de weinige hoogtepunten van de eerste helft. Beide ploegen creëerden nauwelijks uitgespeelde kansen; het gevaar kwam voornamelijk van afstandsschoten, zoals van Baker. Sparta slaagde er niet om in gaatjes te vinden in de verdediging van Vitesse. Het eerste schot tussen de palen kwam van Milot Rashica. De aanvaller haalde van grote afstand uit en vond Roy Kortsmit op zijn pad. Ter hoogte van de zestienmeterlijn probeerde ook Jerson Cabral het, maar de winteraanwinst van Sparta mikte een halve meter naast het doel van Eloy Room.

Baker was wel succesvol van afstand. De verdediging van Sparta lette niet op toen de technicus werd bediend, waardoor de vrijstaande Baker kon uithalen in de rechterhoek. Het leek een houdbare bal, maar het leder ging onder doelman Kortsmit door. Sparta zette na de openingstreffer druk. De ploeg van Alex Pastoor kwam echter niet veel verder dan een paar inzetten van Cabral: een aardige vrije trap ging over en een schot in de korte hoek leverde geen problemen op voor Room. Zodoende nam Vitesse de voorsprong betrekkelijk eenvoudig mee de rust in.

Kelvin Leerdam in duel met Iván Calero.

Na de onderbreking kreeg Sparta wel goede kansen. Paco van Moorsel kreeg niet genoeg kracht achter zijn kopstoot en Michel Breuer kopte in de handen van Room na een vrije trap van invaller Craig Goodwin. Aan de overzijde miste Rashica één-op-één met Kortsmit: de Kosovaar werd hard aangespeeld door Adnane Tighadouini en nam de bal met een goede aanname mee het strafschopgebied in. Rashica ging op Kortsmit af en schoof de bal naast. Lang maalde Vitesse er niet om, want een minuut later werd het alsnog 0-2. Opnieuw was Baker de gevierde man.

De Chelsea-huurling ging de combinatie aan met Rashica en haalde vervolgens uit met rechts. Kortsmit werd opnieuw verschalkt door het lage schot van Baker. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld. Sparta bracht de spanning echter razendsnel terug na een eigen doelpunt van Guram Kashia. De verdediger werkte de bal in de korte hoek achter zijn eigen doelman, na een lage voorzet van Goodwin. Vitesse wilde de marge weer terugbrengen tot twee en was dichtbij via Rashica, wiens schot via de vingertoppen van Kortsmit op de paal belandde.