Luis Enrique verlengt contract niet en verlaat Barcelona na dit seizoen

Luis Enrique vertrekt na dit seizoen als hoofdtrainer van Barcelona. Dat maakte de trainer woensdagavond tijdens de persconferentie bekend na de 6-1 overwinning op Sporting Gijón. De 46-jarige trainer is bezig aan zijn derde en dus laatste seizoen in Camp Nou. Zijn contract loopt aan het einde van deze voetbaljaargang af.

Het naderende vertrek van de Spanjaard hing al enige tijd in de lucht. Na de 4-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League, kwam een vertrek dichterbij. "Ik zal volgend seizoen niet de trainer van Barcelona zijn", klonk het woensdagavond na afloop in de perszaal van de Catalanen. "Ik heb rust nodig. Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen en de spelers voor hun inzet en professionalisme."

Na de zware nederlaag in Parijs sprak de clubleiding het vertrouwen uit in Luis Enrique en gaf ook de spelersgroep aan volledig achter de trainer te staan. Desondanks heeft de coach nu zelf het besluit genomen om de club aan het einde van het seizoen te verlaten.

Onder leiding van Luis Enrique werd Barcelona de afgelopen twee seizoenen kampioen en won het tot twee keer toe de Copa del Rey, de prijs waar Barça ook dit seizoen nog kans op maakt. Verder won Barça de Spaanse Super Cup, de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubs.